Le leader du parti italien Ligue du Nord salue la qualification de Le Pen

« Le Pen: "Le peuple relève la tête". Allez, Marine, il est temps de se libérer de la cage de Bruxelles ! », a déclaré Matteo Salvini, secrétaire fédéral de la Ligue du Nord, sur sa page Twitter après l'annonce des résultats préliminaires de l'élection présidentielle en France.

​

© AFP 2017 Alain Jocard Recueillant presque 7 millions de voix, Marine Le Pen bat le record de son père

M. Matteo critique fortement la politique de l'Union européenne, appelant Rome à reprendre le contrôle sur les frontières italiennes et à quitter la zone euro.

L'élection présidentielle française de 2017 se tient les 23 avril et 7 mai. Le premier tour s'est déroulé sous haute surveillance après le dernier attentat à Paris.

Quelque 47 millions de Français ont été appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour de l'élection présidentielle française de 2017. Près de 66 500 bureaux ont été ouverts de 08h00 à 19h00 dans la plupart des communes, contre 18h00 lors des présidentielles précédentes.

