Sénateur-maire FN: «nous savons que nous sommes majoritaires»

Les militants du Front national (FN) sont de véritables patriotes qui contestent la politique folle d'immigration, l'absence de patriotisme économique et l'Union européenne telle qu'elle est constituée actuellement, a déclaré ce dimanche aux journalistes David Rachline, sénateur-maire de Fréjus et directeur de campagne de Marine Le Pen.

« Nous savons que nous sommes majoritaires sur nos grandes idées », a-t-il affirmé.

Selon lui, les Français « veulent des frontières pour contrôler l'immigration, ils veulent refonder l'Union européenne, ils veulent que dans la commande publique ce soient des entreprises françaises qui soient prioritaires, ils veulent la priorité nationale et ils sont en phase avec les idées de Marine », a-t-il souligné.

