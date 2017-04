Hollande «garde son bureau», Macron «fascinateur»: les internautes décryptent le 1er tour

Le premier tour s'est achevé, Macron et Le Pen ont été qualifiés pour le second tour — voilà une journée chargée qui touche à sa fin tant pour les électeurs que pour les candidats. Certains Français en ont rapidement profité pour exprimer leurs sentiments quant aux résultats du scrutin sur le Web.

Malgré que le Président de la République ait renoncé de se porter candidat, le public n'a pas pu négliger la personnalité de M. Hollande, évoquant sa tristesse ou bien des plans plus sophistiqués quant à l'avenir du pays.

#Presidentielle2017 Hollande a tout fait pour que Macron soit élu mais a des exigences… pic.twitter.com/uXbgHUsUcL — Sam Sonite (@Zam_Zonite) 23 апреля 2017 г.

La tristesse des électeurs s'est vue retranscrite dans des images éloquentes :

Et le suspens s'est transformé en anticipation… des changements ?

Une étonnante percée d'un autre homme politique, Benoît Hamon, a également amusé les internautes perspicaces.

Le pouvoir médiatique a été aussi évoqué :

Très belle victoire de Bfm pour ce soir. Je n'arrive pas à comprendre que 24% de français ont pu voté pour Macron. #Presidentielle2017 pic.twitter.com/sCbY5FWk7u — Wilfrid Coby (@WilfridCoby) 23 апреля 2017 г.

Le candidat Les Républicains a lui aussi fait d'objet de remarques :

Selon certaines estimations, c'est ainsi que se déroule la préparation des candidats pour le second tour :

Fillon, Baroin et Estrosi en train de préparer le barrage contre le FN pour le 2nd tour #Presidentielle2017 pic.twitter.com/LLkklzS8Sd — Vionnet Joseph ☨ (@VionnetJoseph) 23 апреля 2017 г.

D'autres ont salué l'excellent bilan des primaires…

Sinon les primaires à gauche, comme à droite, ça a beaucoup servi hein!

Beau bilan! #Presidentielle2017 — Pierre Gentillet (@PierreGentillet) 23 апреля 2017 г.

… alors que d'autres encore se sont exprimés sur les gagnants du premier tour en pleine rue :

L'élection présidentielle française de 2017 se tient les 23 avril et 7 mai. Le premier tour s'est déroulé sous haute surveillance après le dernier attentat à Paris il y a trois jours seulement.

Quelque 47 millions de Français ont été appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour. Près de 66 500 bureaux étaient ouverts de 08h00 à 19h00 dans la plupart des communes, contre 18h00 lors des présidentielles précédentes.

