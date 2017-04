Les quartiers chics de Paris ont voté Fillon et Macron

Marine Le Pen n'a obtenu que 4,99% des suffrages dans la capitale française au premier tour de l'élection présidentielle, tandis qu'Emmanuel Macron a recueilli 34,83% des voix, selon le ministère français de l'Intérieur.

François Fillon a quant à lui réuni 26,45% des suffrages, devant Jean-Luc Mélenchon (19,56%) et Benoît Hamon (10,18%).Il arrive fréquemment que le choix des Parisiens ne coïncide pas avec la tendance nationale de la France. En outre, le score des candidats varie selon les quartiers.

Par exemple, les candidats préférés du XVIe arrondissement sont François Fillon (58,45%) et Emmanuel Macron (26,65%). Dans le VIIe, François Fillon arrive également en tête avec 52,70% de suffrages, talonné par Emmanuel Macron (31,60%). Le VIIIe montre les résultats similaires: 50,48% pour François Fillon et 31,73% en faveur d'Emmanuel Macron.

Dans le même temps, les électeurs du Xe arrondissement, plus populaire, ont choisi Emmanuel Macron (37,71%), Jean-Luc Mélenchon (25,46%) et placé ainsi François Fillon à la troisième position (15,02%). Dans le XIe, le paysage politique est presque le même: 38,80% pour Emmanuel Macron, 23,76% pour Jean-Luc Mélenchon et 16,13% des électeurs favorables à François Fillon.

Pourtant, Jean-Luc Mélenchon (30,70%) remporte le vote dans le XIXe arrondissement, Emmanuel Macron (29,60%) se place deuxième et François Fillon (16,29%) clôt le top-3. Le XXe a lui aussi accordé un solide soutien à Jean-Luc Mélenchon (31,83%), qui arrive devant Emmanuel Macron (30,59%), Benoît Hamon (13,92%) et François Fillon (12,78%).

