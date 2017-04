Le Pen et Fillon arrivent en tête dans leurs fiefs

© REUTERS/ Philippe Wojazer Les quartiers chics de Paris ont voté Fillon et Macron

Les bastions de Marine Le Pen et de François Fillon ont voté en masse pour leurs candidats. La présidente du Front National (FN) est arrivée en tête dans son fief électoral, Pas-de-Calais, alors que le candidat Les Républicains (LR) a gagné dans la Sarthe, selon les données fournis par le ministère français de l'Intérieur.

Après le dépouillement de la totalité des bulletins, Marine Le Pen a recueilli 34,34 % des voix dans le Pas-de-Calais, viennent ensuite Jean-Luc Mélenchon (19,12 %) et François Fillon (18,46 %).

Ce dernier a quant à lui remporté la victoire dans la Sarthe avec 28,6 %. Il est suivi par Marine Le Pen, avec 20,80 %, et Emmanuel Macron, avec 20,04 %.

Dans le fief électoral de François Hollande, le Corrèze, les voix se sont réparties de la façon suivante: 26,93 % pour Emmanuel Macron, 20,1 % pour Jean-Luc Mélenchon, arrivent ensuite Marine Le Pen avec 17,46 % et François Fillon avec 17,3 %.

Au niveau national, Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 23,75 % du premier tour, Marine Le Pen est en deuxième position avec 21,53 % des voix, selon les résultats définitifs fournis par le ministère de l'Intérieur.

