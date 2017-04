«C*nnards»: un maire insulte les électeurs FN de sa commune

Le maire d'Annezin (Pas-de-Calais), Daniel Delomez, a déclaré au journal L'Avenir de l'Artois qu'il songeait à démissionner compte tenu des résultats du premier tour de la présidentielle dans sa commune, qui ont vu Marine Le Pen arriver largement en tête.

Le Pen en tête à #Annezin, colère du maire: "il est possible que je démissionne car je ne veux pas consacrer ma vie à des connards" pic.twitter.com/2NSgeJjyDS — L'Avenir de l'Artois (@avenirartois) 23 апреля 2017 г.

« C'est catastrophique! Il est possible que je démissionne car je ne veux pas consacrer ma vie à des c*nnards », a-t-il fustigé.

Cette phrase relayée sur Twitter a déjà été retweetée plus de 8 000 fois et appréciée plus de 6 600 fois.

Il est à noter que tous les commentaires ne sont pas positifs, loin de là.

@avenirartois Qualifier ses habitants de "connards" ce n'est pas très diplomate! 😑 — Vénus B. (@VenusBaudechon) 24 апреля 2017 г.

« Ben, démissionne, mon pote! Si TES concitoyens ont voté en majorité pour elle c'est peut-être que t'as loupé quelque chose… », a rétorqué un internaute.

@avenirartois @ChdOrnellas arrogance et mépris du peuple au même titre que ce qui se déroule au plan national — Dagobert_XVIII (@Dagobert_XVIII) 24 апреля 2017 г.

« Après avoir traité ses habitants de connards, M. le Maire d' #Annezin doit effectivement démissionner. Respect du vote et #démocratie », a renchéri un autre utilisateur de Twitter.

@avenirartois @DonaldD8ck Meme si on est contre pas satisfait on se doit de respecter le vote des gens et encore plus quand on est maire c n'importe quoi — @cr.decre (@cr_decre) 24 апреля 2017 г.

Dans la commune d'Annezin, près de Béthune, Marine Le Pen arrive en tête du premier tour avec 38,07 % des suffrages, devant Jean-Luc Mélenchon (19,25 %) et Emmanuel Macron (17,29 %).

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »