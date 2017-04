La coordinatrice de la campagne Fillon votera Le Pen pour «faire battre Macron»

Évidemment déçue par l'élimination de son candidat dès le premier tour, Françoise Hostalier, coordinatrice de la campagne de François Fillon, veut « faire battre Macron ».

Elle a confié à La Voix du Nord que son intention était personnelle et n'engageait pas le parti.

« Je ne m'attendais pas du tout à ces résultats. Je m'étais imaginé que François Fillon serait présent au deuxième tour, cela aurait été logique vu sa campagne », a-t-elle commenté.

© AP Photo/ David Vincent François Fillon appelle à voter Macron au second tour

Évoquant les raison de la défaite du candidat des Républicains, Mme Hostalier a invoqué « une campagne qui n'était pas assez basée sur les militants de terrain ».

Quant à son envie de faire battre Macron, elle estime que l'ancien ministre est indigne d'occuper le poste supérieur.

« De mon point de vue, il n'est pas digne de pouvoir exercer la fonction suprême. Il a déshonoré la République tout au long de la campagne avec ses propos sur la Guyane, dont il a dit que c'était une île, ou sur la colonisation, qu'il a qualifiée de crime contre l'humanité », a-t-elle expliqué.

