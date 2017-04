Exode massif des Juifs de France en cas de victoire de Marine Le Pen?

Si Marine Le Pen remporte le second tour de l'élection présidentielle en France, de nombreux Juifs pourraient quitter la France, a déclaré à Sputnik Pinchas Goldschmidt, président du Conseil des rabbins d'Europe.

© AFP 2017 THOMAS COEX Les violences antisémites en baisse en 2016, la France championne

« Aujourd'hui, la situation en France, aux Pays-Bas, en Autriche et dans d'autres pays d'Europe est telle que les partis de droite deviennent les deuxièmes forces les plus influentes. Ils exercent une grande influence sur la politique nationale de ces États. Quant à la situation des Juifs en France, en cas de victoire de Le Pen, nombre d'entre eux quitteront le pays, je suppose », a-t-il indiqué.

Le Conseil des rabbins d'Europe a déjà souligné que les Juifs vivant en Europe ressentaient une menace pour leur sécurité, qui émane tant du terrorisme que du radicalisme politique.

L'immigration des Juifs de France en Israël a diminué de 29 % au premier trimestre de 2016, relatait le journal israélien Haaretz. La France abrite la plus grande communauté juive d'Europe. En 2015, elle était le premier pays pour le nombre de migrants à partir pour Israël, mais s'est classée troisième en 2016.

Selon le ministère français de l'Intérieur, Emmanuel Macron recueille 23,86 % des suffrages au premier tour de la présidentielle française, avant Marine Le Pen (21,83 %). François Fillon arrive troisième avec 19,91 %, talonné par Jean-Luc Mélenchon (19,64 %).

