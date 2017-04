Pourquoi les communistes de Hénin-Beaumont appellent-ils à voter Macron?

Au lendemain du premier tour, Sputnik a réussi à joindre David Noël, chef du Parti communiste français à Hénin-Beaumont, fief du Front national situé dans le nord de la France, et à obtenir son avis sur la course présidentielle et sur son développement ultérieur.

De son propre aveu, M. Noël a « la gueule de bois » depuis qu'il a appris les résultats du scrutin d'hier.

© AFP 2017 Vincent Kessler Macron, faiblard face au terrorisme islamiste, selon Marine Le Pen

« La gauche est éliminée du point de vue des élections, on a un candidat d'extrême-droite, un candidat nationaliste sur le deuxième tour. C'est la honte pour la France, c'est la honte pour ma ville, même si quand regarde dans les détails, Marine Le Pen ne tient pas le score qu'elle pouvait espérer », explique-t-il.

Ainsi, M. Noël appelle les électeurs à voter Emmanuel Macron au deuxième tour, afin de « barrer la route à Marine Le Pen »:

« J'appelle à barrer la route à Marine Le Pen, pas à voter Emmanuel Macron, ce n'est pas un vote d'adhésion pour Emmanuel Macron, c'est se servir du bulletin de vote Emmanuel Macron pour barrer la route à Marine Le Pen. Emmanuel Macron, il faudra lutter contre lui dans la rue, dans les manifestations, dans les grèves et déjà dès le 1er mai. Cependant, dans un premier temps, il faudra barrer la route à Marine Le Pen et à l'extrême-droite nationaliste », conclut-il.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle, avec respectivement 23,75% et 21,53% des 35.503.471 suffrages exprimés, selon les résultats globaux hors Français de l'étranger donnés par le ministère de l'Intérieur lundi.

