«Vous n'avez rien compris à la vie»: la soirée de Macron comme si vous y étiez (photos)

Hier soir, Emmanuel Macron a porté quelques toasts suite à sa victoire au premier tour de la présidentielle française, un moment de détente d'ailleurs amplement mérité.

Le vainqueur du scrutin a choisi la brasserie La Rotonde, située sur le boulevard du Montparnasse, dans le 14e arrondissement de Paris, endroit emblématique ayant accueilli la célébration de la victoire à la primaire socialiste de François Hollande en octobre 2011.

Peu après son discours de victoire, le couple Macron a retrouvé certains membres d'En Marche!, des hommes politiques et quelques vedettes dont Jacques Attali, François Berléand, Stéphane Bern, Daniel Cohn-Bendit, l'écrivain Erik Orsenna, l'architecte Roland Castro et l'actrice Line Renaud, selon les informations du Parisien.

Combo sortie du restau + réponse à l'arrach à trois questions de journalistes pic.twitter.com/RwRxD65ijS — Geoffrey Bonnefoy (@clarkent2007) 23 апреля 2017 г.

​

Pourtant, la soirée festive a suscité certaines critiques que M. Macron a rejetées d'un revers de main: « Je n'ai pas de leçon à recevoir du petit milieu parisien », a-t-il tranché.

« Si vous n'avez pas compris que c'était mon plaisir ce soir d'inviter mes secrétaires, mes officiers de sécurité, les politiques, les écrivains, les femmes et les hommes qui depuis le début m'accompagnent, c'est que vous n'avez rien compris à la vie. Donc c'est ce que vous voulez, mais c'était mon moment du cœur, vous voyez? », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Europe 1.

Pour que mieux comprendre « la vie », comme le conseille M. Macron, nous vous proposons d'étudier la décideuse carte de La Rotonde et d'admirer quelques photos prises lors des festivités.

#Macron proche du peuple qui a fait pleurer d'émotion un ouvrier dans un discours «à la France qui souffre»? Et bien il a fini à la Rotonde pic.twitter.com/zHypcE9ZFC — Cedric de Lagarde (@CdeLagarde) 24 апреля 2017 г.

​

☕️🥐 Публикация от William Rose (@charliewrows) Апр 21 2017 в 2:53 PDT

