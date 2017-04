Le FN ne fera qu’accroître sa popularité peu importe le résultat de l’élection

Alors que le duo Le Pen-Macron qualifiés pour le second tour de la présidentielle fait couler beaucoup d'encre, pour Norbert Hofer, membre du Parti de la liberté d'Autriche et candidat à l'élection présidentielle de 2016, la victoire de Marine Le Pen ne serait plus qu'une question du temps.

« Ce que Marine Le Pen a fait hier est impressionnant. C'est le meilleur résultat de toute l'histoire du Front national. Je pense que ce parti va devenir de plus en plus fort et ce n'est pas parce que c'est le parti de la droite mais parce que c'est important d'avoir des traditions et des valeurs visant à défendre son pays », a-t-il relaté à Sputnik.

© AFP 2017 Charly Triballeau Le Pen: «Le vieux front républicain tout pourri essaie de se coaliser» autour de Macron

Par ailleurs, M. Hofer a souligné que remporter la victoire au second tour serait très difficile pour la dirigeante du FN. Selon lui, l'ensemble de l'élite politique actuelle ainsi que les médias feront tout leur possible pour détruire son image aux yeux des électeurs.Monsieur Hofer lui souhaite malgré tout bonne chance pour le second tour.

Selon les résultats définitifs du premier tour fournis par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron arrive en tête avec 23,75 %, Marine Le Pen est en deuxième position avec 21,53 % des voix. François Fillon, troisième avec 19,91 %, est talonné par Jean-Luc Mélenchon (19, 64 %).

Arrivée en deuxième position, Marine Le Pen a battu le record historique du Front national. D'après les résultats du scrutin portant sur plus de trois quarts des inscrits et annoncés par le ministère français de l'Intérieur, elle obtient plus de 6,9 millions de voix.

