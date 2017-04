Le président Hollande a annoncé lundi qu'il allait voter pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle face au "risque" que "l'extrême droite fait peser sur l'avenir de la France",dans une allocution télévisée en direct de l'Élysée, selon l'AFP.

"Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron", a déclaré le chef de l'État pour qui l'élection de Marine Le Pen représenterait "un risque pour le pays".

Arrivée en deuxième position, Marine Le Pen a battu le record historique du Front national. D'après les résultats du scrutin portant sur plus de trois quarts des inscrits et annoncés par le ministère français de l'Intérieur, elle obtient plus de 6,9 millions de voix.