Un second tour «peuple» contre «élites», pour le maire FN d’Hénin-Beaumont

Alors que les sondages envisagent la victoire d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, pour Steeve Briois, maire FN d'Hénin-Beaumont, fief du Front national, le résultat réel pourrait s'avérer bien différent.

Évoquant cette question dans une interview accordée à Sputnik, M. Briois a insisté sur la nécessité de ne pas oublier qu'il s'agissait d'un vote populaire.

« Le vote populaire, le vote des ouvriers, le vote des retraités pauvres, le vote des chômeurs, le vote de tous ceux qui ont subi la crise, ils vont voter majoritairement pour Marine Le Pen. Mais en revanche, l'élite votera pour Monsieur Macron. Mais le peuple est supérieur en nombre », a-t-il expliqué.

Selon lui, le but de la campagne électorale avant le second tour est de rassembler les Français, quels qu'aient été leurs votes au premier tour. Donc, viser les électeurs de Jean-Luc Mélenchon comme ceux de François Fillon n'est pas contradictoire, selon Steeve Briois.

« Il y a des réserves de voix très importantes, notamment chez M. Dupont-Aignan. Les électeurs de M. Lassalle sont des électeurs qui ont considéré qu'il y avait une France des oubliés et c'est 1 % de l'électorat. Si l'on additionne également les votes des mécontents de Monsieur Mélenchon, on les a. La politique n'est pas toujours mathématique », a-t-il expliqué à Sputnik.

« J'espère que Marine Le Pen fera 50 % plus une voix », a-t-il déclaré avec une note d'humour, avant de conclure que les Français avaient de bonnes raisons de voter Marine Le Pen.

Visual Press Agency Le FN ne fera qu’accroître sa popularité peu importe le résultat de l’élection

Selon les résultats définitifs du premier tour fournis par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron arrive en tête avec 24,01 %, Marine Le Pen est en deuxième position avec 21,30 % des voix. François Fillon, troisième avec 20,01 %, est talonné par Jean-Luc Mélenchon (19,58 %).

Arrivée en deuxième position, Marine Le Pen a battu le record historique du Front national. D'après les résultats du scrutin portant sur plus de trois quarts des inscrits et annoncés par le ministère français de l'Intérieur, elle obtient plus de 6,9 millions de voix.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».