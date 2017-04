Les Français de Moscou votent Fillon

© Sputnik. Irina Kalashnikova Premier tour de la présidentielle française: les résultats définitifs officiels publiés

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés dimanche 23 avril pour le second tour de l'élection présidentielle avec respectivement 24,01 % et 21,30 % des suffrages. Cependant, il convient de rappeler que certaines communes et départements se sont prononcés en faveur d'autres candidats. Ainsi, Jean-Luc Mélenchon l'a emporté en Seine-Saint-Denis et en Dordogne et François Fillon en Lozère et en Mayenne.

Il en est de même pour le vote à l'étranger. Ainsi, à Moscou, où 1 589 Français se sont rendus aux urnes sur les 2 720 inscrits, c'est le candidat Les Républicains qui a largement « remporté » le premier tour. François Fillon a été soutenu par 44,75 % des électeurs.

Emmanuel Macron suit avec un important écart (24,92 %), suivi de Marine Le Pen (13,78 %) et de Jean-Luc Mélenchon (7,7 %).

Mais quel a été le favori des Français établis hors de France ?

Au total, 1 264 113 de Français établis à l'étranger ont accompli dimanche leur devoir civique, append-t-on du site du ministère français de l' Intérieur . Or, si on examine les suffrages exprimés, Emmanuel Macron arrive en tête avec 40,40 % des voix. Toutefois, ce n'est point Marine Le Pen qui arrive deuxième, mais François Fillon avec 26,32 % des voix.

La présidente du Front national n'arrive qu'en cinquième position (6,48 %), derrière Jean-Luc Mélenchon (15,83 %) et Benoît Hamon (6,87 %).

