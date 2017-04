Les atouts de Marine Le Pen: du «charisme» et une «bonne équipe»

Mitsuhiro Kimura, leader de l'organisation politique japonaise Issuikai, organisateur en 2010 du forum des souverainistes à Tokyo réunissant huit partis de droite, présente à Sputnik sa vision des résultats du premier tour de la présidentielle française.

« Le Front national est devenu un parti politique populaire grâce à la situation politique actuelle et à son leader charismatique qui est Marine Le Pen. En plus, elle a une très bonne équipe », a relaté à Sputnik M. Kimura.

Argumentant sa réponse, il a déclaré que la France d'aujourd'hui n'était pas celle qu'elle devrait être.

« Nous assimilons la France à des notions telles que " liberté", "égalité", "fraternité". Cependant nous voyons que ceux qui se cachent derrière ces slogans ne se sont jamais souciés du développement du pays. Pourtant ils n'ont jamais oublié de penser à leur prospérité », a-t-il affirmé.

En outre, évoquant le sujet de la politique migratoire de Marine Le Pen, qui se retrouve souvent au cœur de vifs débats, M. Kumura a estimé que la stratégie de Mme Le Pen était justifiée.

« Marine Le Pen n'a pas l'intention de chasser tous les migrants du pays. Sa politique consiste en ce que la France reçoive annuellement jusqu'au 10 000 réfugiés politiques. En plus, ayant obtenu la nationalité française, ces gens-là devraient participer au développement du pays. Et je comprends sa position », a conclu Mitsuhiro Kimura.

© REUTERS/ Charles Platiau Marine Le Pen va attirer tous les souverainistes et tous les patriotes de France

Mitsuhiro Kimura est à la tête de l'organisation Issuikai depuis 2000, après en avoir été le secrétaire général à partir de 1992. En août 2010, il a organisé à Tokyo un forum pour huit partis européens d'extrême droite. Parmi les hôtes du forum figurait Jean-Marie Le Pen. M. Kumura maintient également de bonnes relations professionnelles avec la présidente du FN basées sur les idées communes au sujet de la mondialisation, qu'ils combattent tous deux.

Selon les résultats définitifs du premier tour fournis par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron arrive en tête avec 24,01 % des suffrages, devant Marine Le Pen (21,30 %). François Fillon, troisième avec 20,01 %, est talonné par Jean-Luc Mélenchon (19,58 %).

Arrivée en deuxième position, Marine Le Pen a battu le record historique du Front national. D'après les résultats du scrutin portant sur plus de trois quarts des inscrits et annoncés par le ministère français de l'Intérieur, elle obtient plus de 6,9 millions de voix.

