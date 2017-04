Au bureau de vote, on lui apprend qu’elle est décédée

Martine, une habitante de la ville de Mauguio, non loin de Montpellier, n'a pas pu voter dimanche, au premier tour de la présidentielle. Son nom n'a malheureusement pas été retrouvé sur les listes électorales. De longues recherches ont permis finalement d'établir qu'elle en était rayée parce qu'elle était morte.

Une telle méprise est devenue possible suite à une erreur d'homonymie. L'Institut national de la statistique et des études économiques, chargé de la tenue du fichier général des électeurs, l'a confondue avec une femme décédée en avril à Castelnau-le-Lez, dans l'Hérault, portant le même nom et prénom.

« On le prend à la rigolade au départ. Il y a le choc et le gag, mais par la suite, quand on voit les conséquences, ça touche très profondément », a-t-elle confié à Midi Libre.

Quant aux conséquences, pour ne pas être rayée des caisses de retraite, de la sécurité sociale ou pour ne pas perdre son compte en banque, Martine devra se rendre au Tribunal de grande instance de Montpellier afin de prouver qu'elle est vivante.

Si tout se passe bien côté administratif, Martine devrait pouvoir faire une procuration à son mari pour qu'il puisse voter à sa place lors du second tour de la présidentiel.

