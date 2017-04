François Baroin mènera-t-il Les Républicains aux législatives?

Dans les minutes qui ont suivi l'annonce des résultats partiels du premier tour de la présidentielle, attribuant la victoire à Marine Le Pen et Emmanuel Macron, François Baroin, membre de l'équipe de campagne de François Fillon, a annoncé que Les Républicains chercheraient à obtenir la majorité parlementaire lors des législatives prévues en juin prochain.

Or, après que François Fillon a annoncé qu'il n'était plus légitime pour mener le parti aux élections, il se peut que ce soit ce même François Baroin qui prenne le relais. C'est au moins ce que laisse croire le tweet du député LR Éric Ciotti :

Large consensus en réunion de groupe @lesRepublicains pour que @francoisbaroin mène la campagne des #législatives pr notre famille politique — Eric Ciotti (@ECiotti) 25 апреля 2017 г.

​« Large consensus en réunion de groupe Les Républicains pour que François Baroin mène la campagne des législatives ».

D'ailleurs, dans une interview à l'hebdomadaire Le Point, le partisan de François Fillion, Hervé Morin, s'était également prononcé mardi en faveur de la candidature de M. Baroin.

« Pour les élections législatives, il faut un comité de campagne et de propositions commun Les Républicains-UDI. François Baroin semblait pressenti pour être Premier ministre en cas de victoire à la présidentielle, il y aurait un sens à ce qu'il conduise la campagne électorale », avait-il alors déclaré.

