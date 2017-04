Le Pen dévoile à qui elle téléphonera en premier si elle est élue

Invitée sur le plateau de TF1 pour un direct, mardi 25 avril, la candidate du Front national a dévoilé à qui elle téléphonerait en premier si elle était élue le 7 mai.

© AFP 2017 Bertrand Guay Qui sera donc le prochain locataire de l’Elysée?

« À ma mère », a confié Marine Le Pen aux téléspectateurs de TF1, dont les interpellations avaient été enregistrées avant l'émission diffusée en direct.

En outre, les téléspectateurs ont voulu savoir quel chef d'État elle irait voir en premier. Mme Le Pen a préféré garder l'intrigue sur cette question.

« Je verrai l'ensemble des chefs d'États européens pour leur dire ce que souhaite la France », a-t-elle rétorqué.

Selon les résultats définitifs du premier tour fournis par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron arrive en tête avec 24,01 % des suffrages, devant Marine Le Pen (21,30 %). François Fillon, troisième avec 20,01 %, est talonné par Jean-Luc Mélenchon (19,58 %).

Arrivée en deuxième position, Marine Le Pen a battu le record historique du Front national. D'après les résultats du scrutin annoncés par le ministère français de l'Intérieur, elle obtient plus de 7,6 millions de voix.

