Marine Le Pen accuse François Fillon d'avoir trahi ses électeurs

Alors que les forces politiques françaises se préparent pour le second tour de l'élection présidentielle, le bilan du premier tour est présent dans toutes les têtes. Selon l'AFP, la candidate du Front national Marine Le Pen, à l'issue d'une visite au célèbre marché alimentaire de Rungis (Val-de-Marne), a fortement critiqué le candidat de la droite François Fillon, défait au premier tour, pour son appel à voter pour le candidat d'En Marche! Emmanuel Macron au second tour.

« J'ai quand même une… une petite pensée… une petite pensée pour les électeurs de François Fillon. Voilà des gens qui ont défendu leur candidat dans des conditions extrêmement difficiles, qui sont restés fidèles jusqu'au bout, et qui se sont récompensés en écoutant à 20h02 leur candidat dire "il faut voter pour M. Macron" », a déclaré Marine Le Pen.

© AFP 2017 JOEL SAGET, Eric FEFERBERG Le système bipartite mis à mal, un défi pour l’avenir de la France

En s'exprimant devant la presse, la candidate du Front national a demandé si tout le monde était bien conscient de la « trahison dont ces gens sont victimes ». Selon Marine Le Pen, l'appel lancé par François Fillon révèle un manque de respect de la part du candidat de la droite à l'égard de ses électeurs.

Le fondateur d'En Marche! Emmanuel Macron est sorti en tête du premier tour de l'élection présidentielle française avec 24,01 % des suffrages exprimés, devant la présidente du Front national Marine Le Pen, qui recueille 21,30 % des suffrages.

L'élection présidentielle française de 2017 se tient les 23 avril et 7 mai. Le premier tour s'est déroulé sous haute surveillance après le dernier attentat à Paris. Le taux de participation a été de 77,77 %.

