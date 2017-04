«Ni Le Pen, ni Macron»: une manifestation non autorisée éclate Place de la République

Marine Le Pen et Emmanuel Macron s'affronteront le 7 mai au second tour de la présidentielle. Après avoir bloqué plusieurs lycées, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce jeudi à Paris, place de la République, pour une manifestation non autorisée contre les candidats à la présidentielle derrière le mot d'ordre "ni Le Pen, ni Macron".

Les participants scandent des slogans contre les candidats et portent des banières: "Ni Marine ni Macron, ni Patrie ni Patron", "Bloquons la route au FN".

Avançant vers la Place de la Bastille, des manifestants lancent des fumigènes et brisent des bouteilles vides.

La police est présente en nombre sur les lieux.

A 8h30, une vingtaine de lycées parisiens étaient «diversement mobilisés» contre l'affiche du deuxième tour de l'élection présidentielle, a fait savoir le rectorat de Pariscontacté par l'AFP, précisant que quatre établissements étaient bloqués complètement et six autres partiellement. A 11h00 un rassemblement a débuté place de la République.

Outre Paris, des appels à des rassemblements ont été émis dans plusieurs villes en régions.

Ni Macron, ni le Pen. Blocus jeudi 27 avril, 11h, république. Liste des autres rassemblements et manifestations en France. #Ingouvernable pic.twitter.com/ccRQrY6m2l — Mili (@mili__paris) 26 апреля 2017 г.​

