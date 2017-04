Le Pen gagne en popularité, Macron perd, selon un sondage

La candidate du Front national, Marine Le Pen, gagne en popularité dans un nouveau sondage d'Odoxa réalisé pour France Inter, l'Express et la presse régionale, alors que son adversaire, le candidat d'En Marche ! Emmanuel Macron, restant en tête, perd quatre points.

Marine Le Pen bénéficie de 33 % d'opinions favorables, soit une augmentation de quatre points. Emmanuel Macron reste une personnalité politique que suscite le plus de soutien du public français, mais perd quatre points. Ainsi, l'écart entre les deux rivaux du deuxième tour de l'élection présidentielle se réduit.

L'enquête a été réalisée en ligne les 19 et 20 avril derniers auprès de 1 503 personnes de 18 ans et plus, et les 24 et 25 avril derniers, donc après le premier tour de l'élection présidentielle, auprès de 1 000 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est de 1,4 à 3,1 points.

Le premier tour de l'élection présidentielle française s'est déroulé le 23 avril dernier. Ayant obtenus les meilleurs résultats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen prendront ainsi part au deuxième tour de l'élection qui aura lieu le 7 mai prochain.

