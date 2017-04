SansMoiLe7Mai: une mobilisation pour l’abstention envahit Twitter

Les résultats du premier tour de la présidentielle ont rendu perplexes un certain nombre de Français. Face à ce choix qu'il leur faudrait faire le 7 mai, certains d'entre eux, majoritairement les partisans de Jean-Luc Mélenchon, ont décidé de ne pas participer au vote et ont lancé le hashtag #SansMoiLe7Mai sur Twitter pour rassembler de plus en plus d'adeptes.

@Dbussereau @JLMelenchon @lepen Les insultes de la bourgeoisie droitière n'y feront rien. Je refuse de choisir entre le pire et le créateur du pire. #SansMoiLe7Mai — Cosmodin (@Cosmodin89) 27 avril 2017

En général, les internautes sont divisés en deux groupes principaux. Les partisans du premier groupe manifestent leur détermination à faire faux bond au second tour de la présidentielle, en considérant les deux options comme les deux « pires ».

Au second tour tu as le choix entre voter pour la cause du problème ou l'une de ses conséquences les plus néfastes… #SansMoiLe7Mai — Eli_Khon (@Eli_Khon) 24 avril 2017

Bravo à Mélenchon d'avoir suivi ses convictions en refusant d'appeler à voter pour Macron. Pas de choix entre 2 fascismes #SansMoiLe7Mai — Sizdi (@ChurtMax) 23 avril 2017

Je comptais voter @JLMelenchon au 2nd tour, mais je préfère délégitimer le vainqueur. Ni peste, ni choléra, abstention. #SansMoiLe7Mai — Barbara Goujon (@BarbaraGoujon1) 24 avril 2017

D'après les électeurs, leur vote ne changera pas grand-chose au processus électoral, ils ne voient pas d'intérêt à donner leur vote à un des deux candidats :

Ce matin, on nous demande de choisir entre la haine des étrangers ou la haine des pauvres. Super, tout va bien. #SansMoiLe7Mai — Thanaen (@FFThanaen) 24 avril 2017

Macron veut supprimer 120 000 fonctionnaires. Un fonctionnaire qui vote Macron, c'est une dinde qui vote pour Noël. #SansMoiLe7Mai — C. Clerc #insoumis φ (@ClaudeClerc) 25 avril 2017

Entre la marionnette du système MACRON et la candidate xénophobe LE PEN! Ce sera #SansMoiLe7. RDV dans 5 ans pour élire un VRAI PRÉSIDENT! — CaraDivine (@NanHelene) 24 avril 2017

@LoudL @OlivDrot les votes seront divisés entre blanc et abstention, coucou Macron #SansMoiLe7 — Aymeric (@Yenorin) 25 avril 2017

Je vais me marrer qd on proposera au jeunes qui ont voté Macron des contrats 45h payé 1000€ brut!! 😂 #SansMoiLe7Mai pic.twitter.com/tpqTKa65oY — LaPorteMomo (@LaPorteMomo88) 25 avril 2017

Imagines tu te plains de Hollande pendant 5 ans, et derrière tu votes pour Emmanuel Macron 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂💣#SansMoiLe7Mai — Malal (@Malal_Fr) 24 avril 2017

Quand on voit qu'un mec sans programme arrive en final, le bourrage de crâne médiatique fonctionne toujours… #SansMoiLe7Mai — Alves Kyllian (@KyllianLodvan) 24 avril 2017

Cependant, il y en a d'autres qui ne comprennent pas le sens de cette mobilisation. Ce deuxième groupe d'utilisateurs estime que l'abstention n'y fera rien.

#AvecMoiLe7Mai!!

Les " #SansMoiLe7Mai " on dirait des enfants capricieux qui se roulent par terre parce qu'on leur a dit non… pathétique — 💖 Didineduweb 💖 (@didineduweb) 24 avril 2017

Bien au contraire, ce geste pourrait même s'avérer dévastateur:

Pour ceux qui font les surpris du #SansMoiLe7Mai. Petit rappel des immenses mobilisations contre les politiques de Macron: pic.twitter.com/T0MYV2IiYt — Théo Nédélec (@TheoNedelec) 25 avril 2017

Marine Le Pen et Emmanuel Macron s'affronteront le 7 mai au second tour de la présidentielle. Après avoir bloqué plusieurs lycées, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce jeudi à Paris, place de la République, pour une manifestation non autorisée contre les candidats à la présidentielle derrière le mot d'ordre « Ni Le Pen, ni Macron ».

