Paris célèbre les 300 ans de ses relations avec Moscou par une exposition sur Pierre Ier

Une exposition présentant en détail le premier séjour de l'empereur russe Pierre le Grand en France en 1717 a été inaugurée au Centre spirituel et culturel orthodoxe russe du quai Branly, au centre de Paris, à l'occasion au 300e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Intitulée « 1717 : Un tsar à Paris. Tricentenaire de la visite de Pierre le Grand en France », l'exposition est conçue sur la base de gravures, de dessins et d'effigies des pièces provenant du musée-réserve russe Peterhof (Saint-Pétersbourg) et liés au séjour de l'empereur Pierre Ier sur le territoire français.

Exposition «1717 : Un tsar à Paris. Tricentenaire de la visite de Pierre le Grand en France»

Elle présente en outre des documents uniques empruntés aux Archives de la politique extérieure de Russie, aux Archives d'État russes des actes anciens et des collections privées, de l'Académie des sciences de Paris, de la Bibliothèque nationale de France, de la Réunion des musées nationaux-Grand-Palais et des Archives.

© Sputnik. Exposition «1717 : Un tsar à Paris. Tricentenaire de la visite de Pierre le Grand en France»

On peut y voir notamment une copie d'un exemplaire original du traité d'Amsterdam sur lequel on peut voir les signatures du chancelier russe, du comte Golovkin, du chancelier Shafirov et du célèbre diplomate francophile le prince Kourakine. D'authentiques lettres que le tsar a écrites à son épouse depuis la capitale française sont également exposées. Il y décrit ses impressions sur sa rencontre avec le roi français de l'époque, Louis XV.

© Sputnik. Exposition «1717 : Un tsar à Paris. Tricentenaire de la visite de Pierre le Grand en France»

L'exposition parisienne, ouverte jusqu'au 21 mai, s'inscrit dans le prolongement des travaux du Congrès international pétrovien qui s'est réuni cette année pour la première fois hors de Russie — à Paris à et Reims.

© Sputnik. Exposition «1717 : Un tsar à Paris. Tricentenaire de la visite de Pierre le Grand en France»

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »