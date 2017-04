2e tour: Le Pen appelle les électeurs de La France insoumise à «faire barrage» à Macron

À 10 jours du second tour de l'élection présidentielle française, Marine Le Pen s'adresse aux électeurs de La France insoumise. Dans une vidéo diffusée sur Twitter, la candidate du Front national appelle à mettre « les querelles et les divergences de côté » et à « faire barrage » au candidat d'En Marche !, Emmanuel Macron.

© AP Photo/ Claude Paris Le Pen gagne en popularité, Macron perd, selon un sondage

Selon Marine Le Pen, le projet d'Emmanuel Macron « est aux antipodes de celui qu'ils [les électeurs de La France insoumise, ndlr] ont soutenu durant la campagne de premier tour ».

Jean-Luc Mélenchon est arrivé quatrième au premier tour, derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen et François Fillon. Le candidat de La France insoumise n'a pas formulé de consigne de vote pour le second tour.

Le premier tour de l'élection présidentielle française s'est déroulé le 23 avril dernier. Ayant recueilli le plus de voix, Emmanuel Macron et Marine Le Pen prendront part au deuxième tour qui aura lieu le 7 mai prochain.

