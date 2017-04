Marine Le Pen perd un point en un jour, selon un sondage

Diffusés ce vendredi 28 avril, les chiffres du suivi quotidien des intentions de vote au second tour de l'élection présidentielle française, réalisé par OpinionWay, montrent une baisse légère de la cote de popularité de la candidate du Front national Marine Le Pen, passant de 41 % à 40 %, alors que son rival, candidat d'En Marche ! Emmanuel Macron, gagne un point (60 %).

© AFP 2017 Patrick Kovarik 2e tour: Le Pen appelle les électeurs de La France insoumise à «faire barrage» à Macron

Auparavant, un sondage d'Odoxa réalisé pour France Inter, l'Express et la presse régionale a révélé que Marine Le Pen a gagné en popularité, alors qu'Emmanuel Macron, restant en tête, a perdu quatre points.

Marine Le Pen bénéficiait de 33 % d'opinions favorables, soit une augmentation de quatre points.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont obtenu les meilleurs résultats dans le premier tour de l'élection présidentielle française tenue le 23 avril dernier. Ainsi, ces deux candidats prendront part au deuxième tour de l'élection qui aura lieu le 7 mai prochain.

