La France indécise? Mélenchon garde le silence, ses électeurs sont plus explicites

Dans une vidéo diffusée vendredi sur YouTube, le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a reconnu sa défaite au premier tour de l'élection présidentielle, a déclaré de ne pas vouloir soutenir le Front national, mais a refusé dans le même temps de révéler son vote au second tour.

« Moi j'irai voter. Ce que je vais voter, je ne vais pas le dire. […] Si je ne le dis pas, c'est pour que vous puissiez rester regroupés », a-t-il signalé dans sa vidéo.

© AFP 2017 Patrick Kovarik 2e tour: Le Pen appelle les électeurs de La France insoumise à «faire barrage» à Macron

Cependant, les électeurs de La France insoumise ne semblent pas être indécis au second tour : selon le sondage Odoxa, réalisé pour Le Point et publié ce vendredi, 19 % d'eux envisagent de voter Marine Le Pen. 41 % s'apprêtent à s'abstenir. 40 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon voteraient pour Emmanuel Macron, ce qui représente une baisse de 13 points en quelques jours.

L'enquête d'Odoxa a été réalisée en ligne auprès d'un échantillon de 1 003 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus, parmi lesquelles 968 personnes sont inscrites sur les listes électorales. Les intentions de vote ont été dressées sur la base de 803 personnes sûres de voter au second tour. L'enquête a été effectuée par la méthode des quotas. La marge d'erreur est de 3,5 points.

