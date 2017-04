Marine Le Pen dévoile le nom du Premier ministre si elle est élue

Marine Le Pen a annoncé ce samedi qu'elle nommerait Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre, si elle était élue.

« Nicolas Dupont-Aignan est un patriote, un patriote sincère et exigeant. Il a montré qu'il était capable de sortir du confort des positions installées », a déclaré la candidate du Front national.

Déclaration commune de Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan https://t.co/ee2599Cgr2 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 29 апреля 2017 г.​

Se disant « fière de cette alliance » pour « défendre main dans la main un projet commun » en vue du second tour, Mme Le Pen a déclaré: « Présidente de la République, je nommerai Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre de la France ».

La veille, Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France au premier tour de la présidentielle, avait annoncé qu'il « soutenait » Marine Le Pen pour le second tour, et qu'il avait passé avec elle un « accord de gouvernement ».

"Je remercie @dupontaignan d'avoir répondu à mon appel, et de sceller avec moi notre Alliance patriote et républicaine!" #ChoisirLaFrance pic.twitter.com/8wyMiOHTvy — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 29 апреля 2017 г.​

«Je soutiendrai Marine Le Pen, je ferai campagne même avec elle sur un projet de gouvernement élargi » a affirmé Nicolas Dupont-Aignan, le député-maire de Yerres (Essonne), ce vendredi, arrivé sixième avec 4,7 % des voix au premier tour de la présidentielle.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »