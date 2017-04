Marche mondiale du cannabis: des Parisiens pour une réforme de la loi sur les stupéfiants

Ces derniers jours encore, les Français défilaient dans les rues pour protester en faveur ou contre l'un ou les deux candidats à la présidentielle dont le second tour est prévu pour le 7 mai. Aujourd'hui, plusieurs milliers de Français prennent part à la Marche mondiale du cannabis, relate un correspondant de Sputnik présent sur place.

Demandant la dépénalisation de l'autoproduction du cannabis thérapeutique afin de réduire les risques pour la santé, les participants à la 16e édition de la Marche mondiale pour le cannabis se sont rassemblés place de la Bastille à 14h00, heure de Paris. Ensuite, ils se sont dirigés vers la place de la République où les organisateurs de l'évènement ont pris la parole.

Les marcheurs, dont plusieurs membres de l'Action antifasciste, portent des objets à l'effigie de feuille de cannabis sur leurs vêtements, crient des slogans et brandissent les affiches suivants : « Une autre politique des drogues est possible », « Pour plus de production, pour moins d'addictions, osons la régulation », « Dépénalisation Autoproduction Cannabis thérapeutique », « Yes We Can Nabis » ou « Permettre le Haschisch, interdire le plutonium ».

Au cours de l'évènement, du cannabis a été librement distribué à tous ceux qui ont rejoint la marche.

Une autre politique des drogues est possible. Marche #mmc2017 Place de la Bastille départ à 15h arrivée République 16h #cannabis pic.twitter.com/mO7IR1xYGj — Sophie Nicklaus 🌻♻️ (@ebodyguard) 29 avril 2017

À 20h00 environ, on attend la fin de l'évènement qui est censé se transformer par la suite en #NuitDeBeuh.

Selon le site consacré à ce mouvement, ses militants se prononcent pour un modèle de régulation juste et efficace, « axé sur la santé, la sécurité, l'emploi, la justice sociale et les droits humains ». D'après eux, il existe plusieurs « preuves de l'échec de la guerre aux drogues », donc ils choisissent « une stratégie inclusive basée sur une expertise croisée des usagers et des professionnels concernés ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »