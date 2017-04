Marine Le Pen: «L’euro est mort»

« Il faut maîtriser la monnaie et l'adapter à l'économie parce qu'aujourd'hui la monnaie unique est un boulet. Elle est en grande partie responsable du chômage de masse », a déclaré Mme Le Pen dans un entretien au Parisien Dimanche.

Elle a ajouté qu'elle allait demander (à l'UE) de pouvoir créer une « monnaie nationale » parce que l'euro était, selon elle, mort.

« Nous aurons une monnaie nationale comme tous les autres pays et nous aurons ensemble une monnaie commune… Moi, je pense que l'euro est mort », a-t-elle expliqué.

« Je vais demander de pouvoir maîtriser notre monnaie. Cela veut dire transformer l'euro monnaie unique en un euro monnaie commune. Monnaie qui ne concernera pas les achats quotidiens, mais uniquement les grandes entreprises qui font du commerce international », a-t-elle poursuivi.

© REUTERS/ Pascal Rossignol Marine Le Pen dévoile le nom du Premier ministre si elle est élue

Mme Le Pen a également signalé que si elle remportait la présidentielle, elle entamerait une négociation avec l'UE pour « restituer au peuple français sa souveraineté monétaire, législative, territoriale, économique ». À l'issue de cette négociation, elle prévoit un référendum sur l'appartenance à l'UE.

