Le Pen explique la véritable raison de la «fébrilité» de Macron

La candidate du Front national est sûre de remporter la présidentielle française le 7 mai. En outre, le meneur d'En Marche! partagerait le même avis, ce qui expliquerait notamment son comportement « fébrile » et « agressif » adopté ces derniers temps, d'après Marine Le Pen.

« Oui, je pense gagner et Emmanuel Macron le pense aussi, à voir la fébrilité et l'agressivité qui se sont saisies de lui et de ses amis du show-biz depuis quelques jours », a expliqué Mme Le Pen dans une interview au Parisien.

Marine Le Pen a en outre ajouté que Nicolas Dupont-Aignan partageait la même vision qu'elle sur la sécurité et l'indépendance de la France, d'où le choix de le nommer Premier ministre en cas de victoire à la présidentielle.

« Nous partageons la même vision de l'indépendance de la France et de la défense du peuple français », selon Mme Le Pen.

Marine Le Pen a aussi expliqué son alliance avec M. Dupont-Aignan par le besoin de faire face « à un candidat qui défend les intérêts d'une caste, des intérêts privés et financiers et qui envisage en réalité le combat politique non pas pour servir la France, mais pour permettre à lui-même et à ses amis de se servir de la France. »

© AFP 2017 Geoffroy Van Der Hasselt Le QG de Macron explique son refus d'accréditer Sputnik et RT

« Il était légitime que nous fassions passer les intérêts supérieurs du pays au-dessus de nos divergences pour pouvoir présenter un projet cohérent », a-t-elle conclu.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »