Présidentielle: le chef de la CGT appelle à voter contre Marine Le Pen

2e tour: Le Pen appelle les électeurs de La France insoumise à «faire barrage» à Macron

Le secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT) Philippe Martinez a appelé à faire barrage à la candidate FN au second tour de l'élection présidentielle française.

« La CGT demande de voter contre le Front national et défend dans cette position, d'une part, une analyse critique des politiques qui ont été menées depuis quinze ans et, d'autre part, des alternatives sociales », a déclaré M. Martinez dans un entretien accordé au Parisien.

Ni Le Pen, ni Macron n'a une «stature de président», selon un sondage

Le secrétaire général de la CGT a accusé le Front national d'avoir « usurpé les slogans » de la Confédération, tout en qualifiant le FN de « parti raciste, révisionniste, autoritaire qui remet en cause les libertés individuelles et collectives », ainsi que de « parti antifemmes ».

« Il faudrait qu'il y ait 0 % de sympathisants CGT qui fassent le choix du vote Front national », a souligné l'interlocuteur du quotidien.

Au premier tour de la présidentielle française, l'ex-ministre de l'Économie Emmanuel Macron a recueilli 24,01 % des votes, contre 21,3 % à Marine Le Pen.

