Mélenchon ne votera pas Le Pen et estime que Macron est incapable de diriger

Les deux finalistes du premier tour de la présidentielle ne représentent que 45 % des électeurs français, a déclaré Jean-Luc Mélenchon sur le plateau de TF1.

Le candidat de La France insoumise a encore une fois refusé de préciser s'il voterait blanc ou pour Emmanuel Macron dimanche prochain, tout en soulignant que sa voix n'ira pour sûr pas au Front national.

« Il n'y a pas d'ambiguïté dans ma position. Je combats le FN, je suis contre le FN. […] Je ne vous dirai pas si je vais voter blanc ou si je vais voter pour Emmanuel Macron, c'est quelque chose de personnel », a-t-il déclaré.

Et d'ajouter que tout se jouera aux élections législatives.

« Au deuxième tour, la France va se débarrasser de Mme Le Pen, et dans un mois, on se débarrassera de la politique de Monsieur Macron, car cet homme n'est pas capable de diriger le pays », a déclaré Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé quatrième au premier tour de la présidentielle.

Or, riche du soutien de sept millions d'électeurs, Jean-Luc Mélenchon mise maintenant sur une majorité parlementaire.

« Le vrai déterminant du pays, ce sont les élections législatives, et je vais mener la manœuvre pour obtenir une majorité parlementaire », a-t-il encore déclaré.

