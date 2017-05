Macron brandit la menace d’un Frexit si l’UE ne se réforme pas

© AFP 2017 Martin BUREAU Mélenchon ne votera pas Le Pen et estime que Macron est incapable de diriger

Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle française du parti En marche !, a déclaré dans une interview à la BBC que l'UE pourrait faire face à un Frexit si l'Union ne lançait pas un programme de réformes.

En particulier, l'homme politique a noté que bien qu'il ait défendu constamment pendant sa campagne présidentielle l'idée européenne et la politique de Bruxelles, c'était une « trahison » de laisser fonctionner l'UE dans l'état actuel.

« Je ne veux pas le faire. Car le lendemain, nous aurons le Frexit ou nous aurons de nouveau le Front national », a-t-il estimé.

Marine Le Pen et Emmanuel Macron s'affronteront le 7 mai au second tour de la présidentielle. Au premier tour, l'ex-ministre de l'Économie Emmanuel Macron a recueilli 24,01 % des votes, contre 21,3 % à Marine Le Pen. Arrivée en deuxième position, Marine Le Pen a battu le record historique du Front national. D'après les résultats du scrutin annoncés par le ministère français de l'Intérieur, elle a donc obtenu plus de 7,6 millions de voix.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».