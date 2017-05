Le Pen sur Macron: «À quelle sauce il veut manger les Français?»

Intervenant durant son dernier grand meeting avant le second tour de la présidentielle, Marine Le Pen a mis en garde contre la candidature d'Emmanuel Macron, « winner autoproclamé », qui ne semble pas se précipiter pour rendre ses projets transparents. Ainsi, la candidate du Front national (FN) l'a sommé d'annoncer le nom de son futur Premier ministre :

« Je lui demande une fois encore de nous dire la vérité et de dire à quelle sauce il veut manger les Français : qui sera son Premier ministre, combien de députés socialistes sortants seront investis par son mouvement aux législatives ? »

C'est dans sa candidature, selon elle, que réside le plus grand danger pour les citoyens et « l'adversaire des Français » qui est toujours « le monde de la finance ».

© AFP 2017 Eric Feferberg Macron brandit la menace d’un Frexit si l’UE ne se réforme pas

« Mais cette fois, il a un nom, un visage, un parti et il présente son candidat : c'est Emmanuel Macron », a affirmé Mme Le Pen, citée par l'AFP, lors de ce rendez-vous à Villepinte, en Seine-Saint-Denis.

La Présidente du FN a quant à elle annoncé son intention de nommer Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre. L'entourage de M. Macron n'a pas jusqu'ici dévoilé les projets du candidat en la matière.

L'élection présidentielle française de 2017 se tient les 23 avril et 7 mai. Quelque 47 millions de Français ont été appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour. Selon les résultats définitifs fournis par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron a recueilli 24,01 % des suffrages exprimés et Marine Le Pen 21,30 %. Le taux de participation a été de 77,77 %.

