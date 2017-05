Marine Le Pen plagie Fillon? Plutôt un «clin d’œil», selon le FN

© AFP 2017 VALERY HACHE Le Pen sur Macron: «À quelle sauce il veut manger les Français?»

Louis Aliot, vice-président du Front national a refusé le terme de « plagiat » pour qualifier le discours de Marine Le Pen, prononcé lundi à Villepinte, qui comportait des fragments d'un discours de l'ex-candidat François Fillon.

Ce n'était qu'un « clin d'œil » à des électeurs de droite qui ont « la même vision de l'identité et de la nation », selon le responsable du FN s'exprimant sur LCI.

« Je pense qu'avec une partie de la droite, on a exactement la même vision de l'identité de la nation et de l'indépendance nationale », a-t-il déclaré à la télévision.

© AFP 2017 Francois Lo Presti Des élus Les Républicains lancent un site anti-FN

Des journalistes ont accusé Marine Le Pen d'avoir utilisé, dans son discours du 1er mai, quatre passages d'un discours prononcé par François Fillon à la mi-avril au Puy-en-Velay, sans nommer l'auteur.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont arrivés en tête du premier tour de l'élection présidentielle française qui a eu lieu le 23 avril, avec respectivement 24,01 % et 21,3 % des suffrages exprimés.

