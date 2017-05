Certains médias «font de l’espionnage», selon le vice-président du FN

Louis Aliot, député européen et vice-président Front national, a expliqué pourquoi plusieurs médias avaient été interdits d'accès au dernier meeting de Marine Le Pen à Villepinte.

« Ils font de l'espionnage, on peut appeler ça comme ça », a-t-il expliqué lors de la Matinale de LCI, se référant notamment au Quotidien et à Mediapart.

M. Aliot a en outre précisé que Mediapart avait organisé un débat entre candidats à la présidentielle, d'où le média avait exclu Marine Le Pen.

« Nous appliquons la jurisprudence Mediapart. On n'a peur de rien, ces gens-là sont intolérants. Ils ne veulent pas du débat démocratique en refusant d'inviter Marine Le Pen à un débat qu'ils organisent. Pourquoi voudriez-vous que nous invitions Mediapart à nos réunions ? », a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron, le rival de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, a déclaré aujourd'hui sur BFMTV qu'il « pense très profondément » que Marine Le Pen « mettra les libertés en danger ». Il a notamment parlé de la liberté des journalistes puisqu'il « voit sa pratique d'aujourd'hui comme candidate », mais aussi la liberté des femmes, ayant également évoqué des « propos indignes à l'égard des couples de même sexe ».

© AFP 2017 VALERY HACHE Le Pen sur Macron: «À quelle sauce il veut manger les Français?»

Le second tour de l'élection présidentielle française de 2017 se tient le 7 mai. Quelque 47 millions de Français ont été appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour. Selon les résultats définitifs fournis par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron a recueilli 24,01 % des suffrages exprimés et Marine Le Pen 21,30 %. Le taux de participation a été de 77,77 %.

