Macron président se rendrait tout d’abord à…

Emmanuel Macron a indiqué qu'en cas de victoire à l'élection présidentielle il rendrait visite en premier lieu aux troupes françaises à l'étranger. Lors d'une interview sur BFMTV, le fondateur du mouvement En marche! a expliqué son choix par le fait que les militaires français à l'étranger se battent pour la sécurité et luttent contre le terrorisme.

Ma première rencontre en tant que président: j'irai aux côtés de nos troupes à l'étranger. #BourdinDirect — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 2 мая 2017 г.

Le candidat n'a toutefois pas donné de détails sur cette visite aux contingents en opérations extérieures, mais il a indiqué quelle serait la première loi qu'il ferait adopter en cas de victoire. il s'agirait d'« un projet de la moralisation de la vie politique », qui devrait être soumis au Conseil des ministres avant les élections législatives.

© AFP 2017 VALERY HACHE Le Pen sur Macron: «À quelle sauce il veut manger les Français?»

Le Président français en exercice, François Hollande, avait choisi l'Allemagne comme premier déplacement après sa victoire aux élections présidentielles de 2012. Il avait expliqué son choix par des liens historiques et stratégiques entre les deux pays.

Marine Le Pen et Emmanuel Macron s'affronteront le 7 mai au second tour de la présidentielle.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».