Brigitte Bardot: «Si Macron passe, les animaux trépassent»

Brigitte Bardot, ex-vedette du cinéma français est plus connue maintenant pour sa défense de la cause animale. À ce sujet, elle s'est adressée aux Français avec un message lapidaire: « Si Macron passe, les animaux trépassent ». Publié sur Twitter, il exhorte tous les amoureux des bêtes à ne pas soutenir la candidature de l'ex-ministre de l'Économie lors du second tour de la présidentielle.

« Le mépris qu'il affiche devant la souffrance animale résume son manque total d'empathie, que prouve la froideur de son regard bleu acier », a-t-elle écrit.

D'après Mme Bardot, le projet d'Emmanuel Macron à l'encontre des animaux serait « mortifère, scandaleux, désespérant, et sans aucun espoir d'amélioration dans aucun domaine. »

« Alors que les scandales se multiplient, il prend le parti des éleveurs et des chasseurs contre les associations de défense des animaux, qui luttent avec difficulté face aux lobbies qui semblent avoir tout pouvoir sur ce candidat », a fustigé Mme Bardot.

Si Macron passe, les animaux trépassent! pic.twitter.com/wpMuYkuevZ — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) 2 мая 2017 г.

​Le second tour de l'élection présidentielle française de 2017 se tient le 7 mai. Quelque 47 millions de Français ont été appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour. Selon les résultats définitifs fournis par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron a recueilli 24,01 % des suffrages exprimés et Marine Le Pen 21,30 %. Ayant obtenu les meilleurs résultats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen prendront ainsi part au deuxième tour de l'élection qui aura lieu le 7 mai prochain.

