Marine Le Pen: retour au franc dans 2 ans sans aucune panique bancaire

À moins d'une semaine du second tour de la présidentielle, Marine Le Pen met les points sur les « i » concernant son projet de retour au franc et l'introduction de la monnaie commune.

« Pour l'euro, l'objectif est de transformer l'euro monnaie unique en euro monnaie commune, c'est-à-dire effectivement revenir à l'ancêtre de l'euro, l'écu, qui était une unité de compte mais qui n'empêchait pas à chacun des pays d'avoir sa propre monnaie nationale », a déclaré Marine Le Pen dans une interview à l'agence Reuters.

Ainsi, selon la candidate du FN, ce retour nécessite une planification soignée et ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Cependant, d'après elle, ce retour pourrait être possible d'ici deux ans car l'euro, qui est « un échec », ne tiendrait pas « trois ou quatre ans ». De même, d'après Mme Le Pen, il s'agirait d'une « marge de manœuvre » qui permettrait « la maîtrise de sa monnaie » et qui donnerait la possibilité « d'éviter la baisse des salaires ou la baisse des systèmes de protection sociale ».

Par ailleurs, souhaitant tirer un trait sur l'euro monnaie unique, la candidate du FN réaffirme qu'il ne faut pas craindre une panique bancaire.

« Je suis absolument convaincue qu'il n'y aura pas de panique bancaire », a déclaré Marine Le Pen à Reuters, sans exclure la possibilité d'un contrôle des capitaux sur une courte période.

Et de conclure en essayant de rassurer les Français:

« Je vais expliquer (aux Français, ndlr) exactement comment ça va se passer et ils n'ont aucune raison d'avoir peur. Car le meilleur moyen de sauver leur épargne, c'est précisément de laisser leur argent en France, parce que l'État stratège protègera l'argent des épargnants français », a-t-elle indiqué.

Le second tour de l'élection présidentielle française de 2017 se tient le 7 mai. Quelque 47 millions de Français ont été appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour. Selon les résultats définitifs fournis par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron a recueilli 24,01 % des suffrages exprimés et Marine Le Pen 21,30 %. Ayant obtenu les meilleurs résultats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen prendront ainsi part au deuxième tour de l'élection qui aura lieu le 7 mai prochain.

