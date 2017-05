Marine Le Pen descendante du prophète Mahomet: scoop ou fake de l’AFP?

La candidate du FN n'arrête pas de hanter les esprits et est l'objet de nombreuses hypothèses, sinon comment expliquer cet article publié par l'AFP et affirmant que Marine Le Pen serait bien descendante du prophète Mahomet?

Remarquable par son contenu, la dépêche s'appuyait sur le témoignage du généalogiste français Jean-Louis Beaucarnot, auteur du Dictionnaire étonnant des célébrités. Décortiquant les arbres généalogiques des deux candidats à la présidence de la République, M. Beaucarnot n'a pas mâché ses mots en affirmant que « 100 % bretonne » par son père, Marine Le Pen aurait « des ancêtres variés et parfois surprenants » du côté de sa mère. Ainsi, à en croire ses propos, la candidate du FN serait descendante du roi Louis VI le Gros et… du Prophète Mahomet.

Marine Le Pen descendrait même du prophète Muḥammad…

Trop c'est trop! pic.twitter.com/X34Pkttdi5 — Christus_Rex (@Christus_Rex) 3 мая 2017 г.

​Le généalogiste n'a pas oublié le candidat d'En marche!, indiquant qu'il « descend du fondateur de la dynastie des capétiens, Hugues Capet ».

La dépêche a été retirée moins d'une heure après son envoi tandis que l'AFP a expliqué qu'il s'agirait d'une « version validée par erreur » et qui ne serait qu'un «brouillon » qu'il fallait « amender, compléter ».

Quoi que cette dépêche ait été rapidement retirée, son contenu a très vite été repris par d'autres médias. Partagés entre rire, indignation et ironie, les utilisateurs de la twittosphère n'ont pas tardé à exprimer leur point de vue.

Ainsi, ils ont été nombreux à en rire:

dernière nouvelle un généalogiste révèle que #lepen serai une descendante de Mahomet par sa mère!

la tête des soutiens du #FN ‼️🤢🤢🤢 pic.twitter.com/ItYkJbE1Wm — Fabrice BALIQUE 🇪🇺 (@FabriceBalique) 3 мая 2017 г.

Marine Le Pen quand elle apprend qu'elle descend de Mahomet pic.twitter.com/JWwNojTWCp — a n i s s a 🌷 (@nissx_lxd) 3 мая 2017 г.

Une électrice de Le Pen quand elle apprend que sa candidate est descendante de Mahomet…😱 pic.twitter.com/4sa4Wm1upR — Fabien Léger (@Chedon18) 3 мая 2017 г.

Quand Marine a appris a son père qu'elle était descendante de Mahomet du côté de sa mère…!!#Debat2017 #MarineLePen pic.twitter.com/VXFxoXyJWJ — RT Pierre (@RouatP) 3 мая 2017 г.

​Et à dénoncer des fake news visant à manipuler l'opinion de la société à l'approche de la présidentielle:

@clarkent2007 Le n'importe quoi c'est qu'au niveau de l'AFP il y ait de la place pour ce genre de ragots style #Fakenews en esperant nuire a un candidat. — Gare au Gorille (@G0rille) 3 мая 2017 г.

​

@clarkent2007 @CompteTouiteur Une indépendance a sens unique, nous citoyens Français nous ne somme pas dupe du matraquage journalistique subventionner par nos impôts 😉 — LEL (@Steph777771) 3 мая 2017 г.

Le second tour de l'élection présidentielle française de 2017 se tient le 7 mai. Ayant obtenu les meilleurs résultats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen prendront ainsi part au deuxième tour de l'élection qui aura lieu ce dimanche.

