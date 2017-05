Dès la première minute du débat décisif qui intervient à quatre jours de la présidentielle, Marine Le Pen a mis en place sa stratégie choisie pour défendre sa position lors de cette soirée. Et cette stratégie, c'est l'offensive. Pour une partie des internautes ce comportement a semblé la bonne tactique…

Marine Lepen en forme en ce début de débat…#Debat2017 pic.twitter.com/ojFyVLRmUd — Pont d'Arcole ن 🇫🇷 (@PtdArcole) 3 мая 2017 г.

Déjà deux minutes de débat et Macron s'en prend déjà plein la gueule 😂 #Debat2017 — ️️ (@ameobscure) 3 мая 2017 г.

… d'autres n'ont pas tardé à le dénoncer.

Respect pour Emmanuel Macron qui réussit à garder son calme… Et ça ne doit pas être facile. #Debat2017 — Estelle Denis (@DenisEstelle) 3 мая 2017 г.

Marine le pen elle est venue avec tous ses classeurs, on dirait moi devant la salle d'examen quand je connais rien #2017LeDebat — Aviscène (@AviScene_) 3 мая 2017 г.

Le Pen elle fait que tacler Macron, aucun débat, elle répond pas aux questions, ca montre son niveau. #Debat2017 — a (@richkidwith) 3 мая 2017 г.

​Le débat a de plus en plus ressemblé à un combat…

​…où Mme Le Pen ne laissait aucune chance à son rival politique, le poussant à se justifier et à se défendre en permanence.

C'est très tendu. Y a un moment où ça craquera… — Pont d'Arcole ن 🇫🇷 (@PtdArcole) 3 мая 2017 г.

​Tendu? Tellement que les internautes ont été nombreux à s’interroger sur le rôle des présentateurs qui n’intervenaient pas pour mettre de l’ordre dans le débat.

Je demande aux hologrammes de @ruthelkrief et @LaurenceFerrari de se téléporter sur le plateau pour gérer enfin ce #Debat2017 — francoise degois (@francoisedegois) 3 мая 2017 г.

Macron vs Marine ce soir #2017LeDebat pic.twitter.com/WZDfaQsic9 — Fox Strife (@ChrisSantoni) 3 мая 2017 г. ​Le débat n'étant pas un ring, les internautes n'ont pas tardé à pointer qu'au lieu de s'attaquer, les candidats feraient mieux de discuter programmes.

#Debat2017 #Presidentielle2017 Candidats: Arrêtez de vous clashez mutuellement et parlez de votre programme svp c'est soûlant — ♋ Julie (@HandoraEn) 3 мая 2017 г. ​Certains internautes ont pointé le fait que le message de plusieurs autres candidats présents au premier tour avait eu le mérite d'être compréhensible, contrairement à ce soir.

… au plus grand étonnement de certains:

@AudreyPatriote On regarde pas le même débat je crois — Laulau (@lauriane_pyt) 3 мая 2017 г.

​Le débat a atteint son apogée au moment où Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont abordé la question du terrorisme.

​Mme Le Pen a rappelé à son adversaire la phrase qu'il a prononcée le lendemain de l'attentat des Champs-Élysées, où il avait déclaré avoir « [inventé] un programme dans la nuit contre le terrorisme ». La question du rétablissement des frontières a été abordée dans ce contexte.

Or, si une partie des internautes ont soutenu la position de Macron, rappelant que les frontières n'étaient pas la solution…

… d'autres ont soutenu la position de Marine Le Pen

Un autre sujet qui a sollicité une vive réaction parmi les internautes est le retour au franc, initiative que de nombreux Français ont jugée dérisoire.

#MLP va Nous proposer de retourner aux louis d'or DanS Pas longtemps (convertibles en dollars) #2017LeDebat — Véro Servat (@histgeoblog) 3 мая 2017 г.

Au bout d'un moment, ne supportant plus la violence des débats entre les candidats d'En Marche et du FN, les journalistes ont été obligés d'hausser le ton et de dire « Non mais ça suffit maintenant, arrêtez tous les 2… Arrêtez!».

Provoquant la réaction des internautes.

​Bien qu'elle s'approche de sa fin, la course se poursuit et bientôt on saura qui la remportera.