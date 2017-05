Qui présidera la France en réalité si Macron est élu? Demandez à Marine…

Se prononçant lors du débat de l'entre-deux-tours, Marine Le Pen a assuré mercredi que « la France sera dirigée par une femme » après le 7 mai. Selon la candidate du FN, il est très possible que ce sera la chancelière allemande Angela Merkel.

« De toute façon, la France sera dirigée par une femme, ce sera ou elle ou moi », a lancé Mme Le Pen à Emmanuel Macron, l'accusant de ne rien faire sans la bénédiction de la chancelière allemande.

« La réalité, c'est que vous êtes allé voir Mme Merkel et que vous êtes allé lui demander sa bénédiction car vous n'envisagez de ne rien faire sans avoir son accord », venait-elle d'accuser, dénonçant « la soumission à l'Union européenne ».

La réaction d'Emmanuel Macron à ces allégations n'a pas tardé à venir. Le candidat d'En marche! a rappelé à sa rivale l'exemple de l'alliance entre la France et l'Allemagne, connue à travers les siècles, et dont un des fruits a été le Traité d'amitié franco-allemand, dit « Traité de l'Élysée ».

« Heureusement, notre pays a eu des dirigeants visionnaires. Le général de Gaulle et le chancelier Adenauer ont su travailler ensemble, et ils ont construit cette Europe-là », a répondu M. Macron.

Fin avril, la chancelière allemande Angela Merkel a indiqué dans un entretien accordé à des journaux allemands, qu'elle souhaitait l'élection d'Emmanuel Macron, candidat du mouvement En marche! au poste de Président français. C'était la première fois que la chancelière a soutenu explicitement un candidat à l'élection présidentielle française.

