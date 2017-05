Bilan du débat: Le Pen plus populaire sur la Toile, Macron plus convaincant

Le débat d'entre-deux-tours, qui a pris la forme d'un affrontement virulent entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, a été suivi sur internet et largement commenté sur Twitter. Pourtant, selon les statistiques du site de microblog Twitter, le nom de Marine Le Pen a été mentionné 10 % plus souvent que celui de son rival, Emmanuel Macron, faisant de la candidate du FN la récipiendaire de la palme de popularité sur la Toile.

« C'était un débat jamais vu, d'une violence inouïe. Ils ne se sont jamais épargnés parce qu'il n'y a pas le début d'un socle commun entre eux », a déclaré à Reuters le directeur général adjoint de l'Ifop, Frédéric Dabi.

Malgré les chiffres présentés par Twitter, le sondage effectué par Elabe publie des résultats tout différents. Selon un sondage Elabe réalisé pour BFMTV auprès de 1 314 personnes, 63 % des téléspectateurs ont jugé l'ancien ministre de l'Économie plus convaincant que son adversaire du Front national, et 64 % ont estimé que son projet était le meilleur.

À la gauche de la gauche, 66 % des électeurs de l'ex-candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ont également jugé Emmanuel Macron plus convaincant.

Son score est sans surprise un peu moins bon chez les sympathisants de l'ancien candidat de la droite, François Fillon. Mais il devance cependant nettement la candidate d'extrême droite, avec 58 % de téléspectateurs convaincus.

Comme le rappelle Reuters, le score global est supérieur au rapport de forces confirmé jour après jour depuis le premier tour, le 23 avril, par les sondages sur les intentions de vote, qui donnent un écart de 20 points en moyenne en faveur du candidat d'En Marche!

