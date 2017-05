«Au second tour, je vote Jean-Luc Mélenchon!»

Suite à la publication des résultats de la consultation des militants de La France insoumise, dont près des deux tiers (65,17 %) se sont exprimés en faveur du vote blanc, du vote nul ou de l'abstention, contre seulement 34,83 % pour Emmanuel Macron, Sputnik s'est entretenu avec Karine Monségu, soutien de Jean-Luc Mélenchon, syndicaliste CGT et candidate aux prochaines élections législatives dans la 3e circonscription de l'Oise.

« Chacun doit être respecté dans son choix pour le second tour. La position de La France insoumise est claire. Chacun fera en son âme et conscience : je considère que nous n'avons pas de consignes à recevoir, nous ne sommes pas des moutons, nous n'avons pas un gourou. Par ailleurs, le résultat de cette consultation n'est pas une consigne de vote. », a déclaré l'interlocutrice de l'agence.

Et d'ajouter que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas appelé à voter pour Emmanuel Macron mais que la consultation ne comportait pas non plus le choix Le Pen.

« La France insoumise a pour premier objectif de faire barrage au Front national. Le vote FN a été fabriqué par la politique de François Hollande et d'Emmanuel Macron au service de la finance », a indiqué Mme Monségu.

Elle a souligné que les responsables de cette situation n'étaient pas les membres de La France insoumise.

« Moi au second tour, je vais voter Jean-Luc Mélenchon, j'ai gardé un bulletin. Donc techniquement, c'est un vote nul. Il n'est pas question pour moi de tomber dans le piège, véhiculé actuellement par les médias, de la peur de la victoire de Marine Le Pen, qui favorise Emmanuel Macron », a poursuivi l'interlocutrice de Sputnik.

Et d'expliquer que si les sondages donnaient les deux finalistes à égalité, elle ferait barrage à Marine Le Pen.

« Mais là, je ne veux pas donner ma voix à un candidat qui demande une adhésion à son programme que je combats. […] Je considère que Monsieur Macron ne doit pas être élu à 80 %. », a martelé la syndicaliste.

« Pour autant, penser que Marine Le Pen serait la candidate au service des plus faibles, c'est se tromper. Elle vient de la bourgeoisie et du monde que nous combattons. Il ne faut pas se tromper sur ce qu'entend faire Marine Le Pen, je pense qu'elle constitue un danger majeur pour l'équilibre de notre pays, l'équilibre entre les populations », a prévenu Mme Monségu.

