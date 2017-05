Le Front national ciblé par des cyberattaques

Alors que le second tour de l'élection présidentielle française approche, le Front national (FN) a été ciblé par des cyberattaques, indique la chaîne BFMTV, qui se réfère à une déclaration du parti. Un individu soupçonné d'avoir participé à une intervention cybernétique a été arrêté.

© REUTERS/ Stephane Mahe Le traitement inégal des médias sans influence sur le score de Marine Le Pen

Selon la déclaration du FN, citée par BFMTV, le site de campagne du parti a été pris pour cible par des cyberattaques régulières et répétées.

Le parti a également signalé qu'un individu soupçonné d'avoir été impliqué dans l'intervention cybernétique avait été arrêté. Selon l'agence Reuters, cet individu a reconnu sa participation dans les cyberattaques.

Le premier tour de l'élection présidentielle française s'est déroulé le 23 avril dernier. Classés respectivement premier et deuxième au premier tour, le candidat d'En Marche! Emmanuel Macron et la candidate du Front national Marine Le Pen prendront part au deuxième tour qui aura lieu le 7 mai prochain.

