Ni Le Pen ni Macron: plusieurs électeurs s’abstiendront au second tour

Traditionnellement, l'affluence est plus forte au second tour, mais l'élection de cette année n'obéit pas aux règles habituelles: environ un quart des électeurs ont déjà déclaré leur intention de s'abstenir au second tour de la présidentielle du 7 mai.

Selon le sondage Odoxa, avec 75% de participation, le second tour de la présidentielle de 2017 sera le deuxième plus faible niveau de l'histoire de la Cinquième République. Il faut remonter au scrutin de 1969 pour trouver une participation plus faible (69 %) à un second tour.

« C'est auprès des sympathisants des partis de la gauche du PS (essentiellement Les Insoumis) que l'abstention atteint ses plus hauts niveaux avec 34 %, alors qu'elle n'est que de 10 % auprès des sympathisants du PS et de 28 % auprès des sympathisants de la droite », relève l'institut Odoxa.

Particulièrement nombreux parmi les jeunes et les catégories populaires, les abstentionnistes s'abstiennent non par manque d'intérêt pour la politique mais bien par déception voire dégoût de l'offre politique qui leur est proposée.

Selon le sondage, « c'est là un effet probable du refus de Jean-Luc Mélenchon de donner une consigne claire de vote en faveur de l'un des candidats ».

Ainsi, les militants de La France insoumise ont refusé aux deux tiers de reporter leurs voix sur le candidat d'En Marche!: 29 % des 243 000 participants à cette consultation prévoient de s'abstenir, 36 % de voter blanc ou nul.

Ce sondage a été réalisé jeudi auprès d'un échantillon de 998 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 959 personnes inscrites sur les listes électorales.

