Le Pen: «J’ai le monopole de la protection du peuple»

Le 5 mai, c'est le dernier jour de campagne pour les candidats à la présidentielle. Marine Le Pen et Emmanuel Macron en profitent pour tenter de faire passer leur message une toute dernière fois à leurs électeurs avant le vote.

Lors d'un entretien accordé à RTL, la candidate du Front national s'est pour sa part autoproclamée « porte-parole de la colère » des Français.

« J'ai le monopole dans ce second tour de la protection du peuple. Monsieur Macron est le candidat des élites, de l'oligarchie, des grands intérêts privés. L'intégralité de son projet et un projet qui vise à aggraver la situation du peuple » a-t-elle conclu, en ajoutant que « Le peuple est dans une colère folle de la situation politique et économique, qui est la conséquence d'un quinquennat auquel il (Emmanuel Macron) a participé ».

Sans suprise, Emmanuel Macron, également invité sur RTL, a critiqué les déclarations de Marine Le Pen.

« Madame Le Pen n'est la porte-parole de rien. Elle exploite la colère et la haine. Elle va sur un parking et fait des selfies avec des gens… Elle se nourrit du fait que nous n'arrivons pas à régler le problème du chômage du pays, elle se nourrit du fait que nous n'arrivons pas à régler les fractures de notre pays », a martelé M. Macron sur RTL, juste après l'interview de Marine Le Pen.

© AFP 2017 FRANCOIS GUILLOT Le Front national ciblé par des cyberattaques

Le second tour de l'élection présidentielle française de 2017 se tient le 7 mai. Ayant obtenu les meilleurs résultats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen prendront ainsi part au deuxième tour de l'élection qui aura lieu ce dimanche.

