MacronLeaks: ce qu’en pensent les internautes

Au dernier jour de la campagne, l'équipe d'Emmanuel Macron a dénoncé une «opération de déstabilisation» via un «piratage massif» de documents internes. Dans la foulée, la Commission nationale de contrôle de la campagne présidentielle a recommandé aux médias « de ne pas rendre compte du contenu » des données internes issues de cette « attaque informatique » visant l'équipe Macron, rappelant que « la diffusion de fausses informations est susceptible de tomber sous le coup de la loi ».

Or, plusieurs internautes ne voient pas cette recommandation d'un bon œil et crient au « naufrage démocratique » et à la « censure sans bornes ».

« L'État qui enterre le dossier d'Emmanuel Macron à quelques heures du couvre-feu de campagne! Adieu nos libertés! »

Mdr l'Etat qui enterre le dossier @EmmanuelMacron à quelques heures du couvre feu de campagne! Adieu nos libertés! #MacronLeaks RIP 🇫🇷🇫🇷 — RooThoRn aka 'root' (@roothorn) 5 мая 2017 г.

« C'est scandaleux cette censure…. »

Medias: silence assourdissant sur les dérives du #BayrouGate, et les perles des #Macronleaks. #Fillon2017, du coup, c'était Jeanne d'Arc. — André Bercoff (@andrebercoff) 6 mai 2017

« La censure en France étouffe le scandale mais les réseaux sociaux du monde se font écho des #MacronLeaks »

La censure en France étouffe le scandale mais les réseaux sociaux du monde se font écho des #MacronLeaks pic.twitter.com/vgSyqbSPdn — Frédéric 🇫🇷 #E4E (@charlemagne1968) 6 мая 2017 г.

« Les #Macronleaks apprendront-ils des choses que le journalisme d'investigation a délibérément tues? Effrayant ce naufrage démocratique », a twitté le vice-président du Front National, Florian Philippot.

Les #Macronleaks apprendront-ils des choses que le journalisme d'investigation a délibérément tues? Effrayant ce naufrage démocratique. — Florian Philippot (@f_philippot) 5 мая 2017 г.

Le conseiller du fondateur de Wikileaks, Juan Branco, s'est dit toutefois « écœuré » de la révélation intervenant selon lui à un moment inapproprié:

« À quelques heures de la fin de la campagne, profitant du silence imposé aux candidats, on balance en masse des gigas entiers de données ».

D'autres estiment que Marine le Pen aurait prédit cette fuite de données:

« Le Pen dit "J'espère qu'on apprendra rien sur vous dans les quelques jours M.Macron" et soudain le #MacronLeaks! »

Le pen dit

" j'espère qu'on apprendra rien sur vous dans les quelques jours M Macron "

et soudain le #MacronLeaks! pic.twitter.com/1dc3Y8R738 — Elouan COUËDEL (@ElouanCouedel) 6 мая 2017 г.

Beaucoup d'internautes, qui ont déjà pris connaissance du « dossier », critiquent l'attitude cynique des courriels publiés:

« Effarant le cynisme des équipes En Marche! dans les mails révélés! »

#MacronLeaks nous apprend qu'En Marche envoie des emails à gens, paye ses cadres et fait des virements à ses prestataires. Fou. pic.twitter.com/SpvuVW18Te — Mathieu Flaig (@MathieuFlex) 5 mai 2017

« #MacronLeaks nous apprend qu'En Marche envoie des emails à gens, paye ses cadres et fait des virements à ses prestataires. Fou »

Scénario rêvé: Macron élu, documents compromettants trouvés dans #MacronLeaks, et anulation de l'élection présidentielle #reve — 🐾 Harrφ Støchat 🐾 (@Harry_Stochat) 6 mai 2017

Au demeurant, selon l'équipe Macron, « l'ambition des auteurs de cette fuite est de toute évidence de nuire au mouvement En Marche! à quelques heures du second tour de l'élection présidentielle française ».

#MacronLeaks Grosse panique chez les Marcheurs j'ai jamais vu autant de marcheurs en panique total cette nuit va être longue — Pascal Azoulay (@AzoulayPas) 5 mai 2017

« Bien évidemment, les documents provenant du piratage sont tous légaux et traduisent le fonctionnement normal d'une campagne présidentielle. Leur diffusion rend publiques des données internes mais n'est pas de nature à nous inquiéter sur la remise en cause de la légalité et de la conformité des documents concernés », insiste-t-on encore.

#MacronLeaks @wikileaks dévoile des milliers de mails compromettants pour le candidat Macron.



Que va-t-on encore découvrir?#MacronGate pic.twitter.com/KDz05M1l0I — Bruno Lervoire (@BLervoire) 5 mai 2017

