Polynésie française: des bulletins de vote largués par avion

En prévision du second tour de l'élection présidentielle, les bulletins de vote et les professions de foi des candidats sont en train d'être largués par un Falcon de la Marine nationale au-dessus de trois îles — Rapa, Tematagi et Hereheretue — perdues au milieu de l'océan Pacifique, à cause de l'absence de liaisons maritimes régulières et de pistes d'atterrissage, rapporte Europe 1.

Cette opération durera environ sept heures. Décollant de Tahiti, l'avion doit passer par Rapa, puis ce sera au tour de Tematagi et de Hereheretue. Le matériel électoral a été placé dans des conteneurs.

« On le largue à une très faible altitude, de l'ordre de 100 mètres. Une fois que le colis est à l'eau, il ne s'ouvre pas et il est récupéré par une embarcation », a précisé le pilote cité par Europe 1.

Selon le chef des pompiers de Rapa, responsable de la réception des bulletins pour les 400 électeurs de l'île, cet événement revêt une importance particulière pour tous les habitants.

« Les enfants participent, les gens âgés, tout le monde quoi », assure-t-il.

Les deux autres îles, Tematagi et Hereheretue, comptent 50 résidents chacune.

Le second tour de l'élection présidentielle française de 2017 se tient le 7 mai. Ayant obtenu les meilleurs résultats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen prendront ainsi part au deuxième tour de l'élection qui aura lieu ce dimanche.

