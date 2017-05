Les militaires français à l'étranger ne pourront pas voter en personne aux élections

Les militaires français, participant à des opérations à l'étranger, ne pourront pas voter en personne au second tour de l'élection présidentielle, a déclaré samedi à Sputnik un représentant de l'état-major du pays.

« Il n'y aura pas de bureaux de vote demain dans les bases militaires à l'étranger, comme au Mali et en Irak. La seul possibilité pour les officiers et les soldats de participer aux élections, c'est le vote par procuration », a-t-il précisé.

© Sputnik. Irina Kalachnikova Présidentielle: un second tour sous haute surveillance

En France, le vote par procuration est prévu pour ceux qui ne peuvent pas se rendre en personne dans leur bureau de vote le jour du scrutin.

La procuration peut être émise pour toute personne si deux conditions sont respectées : un confident doit avoir le droit de voter et doit être affecté au même bureau de vote que la personne absente. Pour cela, il suffit de remplir une demande et de présenter une carte d'identité.

